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15 марта, 19:03 • 116008 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169220 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139550 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131885 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113629 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105935 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Председатель ЦИК задекларировал охотничий карабин

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Жена главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в прошлом году заработала 1 млн 357 тыс. грн и держит наличными 125 тыс. долларов и 200 тыс.евро, а глава ЦИК получил за год 310 тыс. грн зарплаты, имеет 205 тыс. грн наличными и 43 доллара на банковском счете. Об этом М.Охендовский отметил в электронной декларации, передает УНН.

Доходы Охендовского состояли из зарплаты в Центральной избирательной комиссим - 310 тыс. 514 грн и 463 грн доходов по процентам от вклада в ПАО "Укргазбанк".

В то же время жена М.Охендовского Екатерина в 2015 году получила "доход от занятия независимой профессиональной деятельностью" 1 млн. 357 тыс. грн.

В собственности жены главы ЦИК пять произведений искусства, среди них три иконы и две картины, ювелирные изделия, а у самого М.Охендовского есть охотничий карабин с оптическим прицелом Remington 40-XB, часы и запонки.

Кроме того, у жены главы ЦИК также дом на 240 кв. м и участок площадью 978 кв.м в, в общей собственности находится дом площадью 120 кв.м и участок площадью 489 кв.м под Киевом.

Согласно декларации, Екатерина Охендовская является конечным бенефициарным владельцем Медиапортал "Славпипл".

Семья пользуется автомобилем Lexus LX 57, который принадлежит Охендовскому и владеет квартирой в Киеве площадью 54 кв.м.

 

Украинские Национальные Новости

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