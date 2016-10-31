Председатель ЦИК задекларировал охотничий карабин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Жена главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в прошлом году заработала 1 млн 357 тыс. грн и держит наличными 125 тыс. долларов и 200 тыс.евро, а глава ЦИК получил за год 310 тыс. грн зарплаты, имеет 205 тыс. грн наличными и 43 доллара на банковском счете. Об этом М.Охендовский отметил в электронной декларации, передает УНН.
Доходы Охендовского состояли из зарплаты в Центральной избирательной комиссим - 310 тыс. 514 грн и 463 грн доходов по процентам от вклада в ПАО "Укргазбанк".
В то же время жена М.Охендовского Екатерина в 2015 году получила "доход от занятия независимой профессиональной деятельностью" 1 млн. 357 тыс. грн.
В собственности жены главы ЦИК пять произведений искусства, среди них три иконы и две картины, ювелирные изделия, а у самого М.Охендовского есть охотничий карабин с оптическим прицелом Remington 40-XB, часы и запонки.
Кроме того, у жены главы ЦИК также дом на 240 кв. м и участок площадью 978 кв.м в, в общей собственности находится дом площадью 120 кв.м и участок площадью 489 кв.м под Киевом.
Согласно декларации, Екатерина Охендовская является конечным бенефициарным владельцем Медиапортал "Славпипл".
Семья пользуется автомобилем Lexus LX 57, который принадлежит Охендовскому и владеет квартирой в Киеве площадью 54 кв.м.