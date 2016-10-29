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Голова ЦВК Курултаю повідомив про невідомі раніше затримання в Криму

Голова ЦВК Курултаю повідомив про невідомі раніше затримання в Криму

Київ • УНН

 • 10905 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В окупованому Криму регулярно проводяться обшуки і допити, часто "в прихованій формі". Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, назвавши імена затриманих, про яких не було відомо раніше, передає УНН.

"Обшуки, арешти і допити не припиняються і часто проходять у прихованій формі, вірніше після погроз правопохоронців не кожен повідомляє про вчинене беззаконня", - зазначив З.Смедляєв.

З його слів, приводом для відвідування силовиків може бути все, що завгодно.

"Так сталося, що нам не відразу стало відомо про черговий арешт в кінці серпня ще одного мусульманина в Криму. Зараз громадянин Киргизії Абдуллаєв Ахматжон Махмутжанович, 1976 року народження, перебуває під арештом в Сімферопольському СІЗО, йому також інкримінується стаття 205.5 частина 2, участь у терористичній організації. Очевидно, правопохоронці вирішили намалювати сценарій з розкриттям всесвітньої мережі терористичної організації і відзвітувати про її ліквідацію", - додав голова ЦВК Курултаю.

"Так само в СІЗО перебуває заарештований за аналогічною статтею Ісроілов Немат. Є непідтверджена інформація, що так само був заарештований мусульманин похилого віку, що страждає на онкозахворювання, який нібито помер у неволі", - зазначив він.

Українські Національні Новини

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