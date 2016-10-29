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Председатель ЦИК Курултая сообщил о неизвестных ранее задержаниях в Крыму

Председатель ЦИК Курултая сообщил о неизвестных ранее задержаниях в Крыму

Киев • УНН

 • 10905 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В оккупированном Крыму регулярно проводятся обыски и допросы, часто "в скрытой форме". Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, назвав имена задержанных, о которых не было известно ранее, передает УНН.

"Обыски, аресты и допросы не прекращаются и часто протекают в скрытой форме, вернее после угроз правоохранителей не каждый сообщает о совершенном беззаконии", - отметил З.Смедляев.

По его словам, поводом для посещения силовиков может быть все, что угодно.

"Так случилось, что нам не сразу стало известно об очередном аресте в конце августа еще одного мусульманина в Крыму. Сейчас гражданин Киргизии Абдуллаев Ахматжон Махмутжанович, 1976 года рождения, находится под арестом в Симферопольском СИЗО, ему также инкриминируется статья 205.5 часть 2, участие в террористической организации. Очевидно, правоохранители решили нарисовать сценарий с раскрытием всемирной сети террористической организации и отчитаться о ее ликвидации", - добавил глава ЦИК Курултая.

"Так же в СИЗО находится арестованный по аналогичной статье Исроилов Немат. Есть неподтвержденная информация, что так же был арестован мусульманин пожилого возраста, страдающий онкозаболеваниями, который якобы умер в неволе", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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