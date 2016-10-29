Председатель ЦИК Курултая сообщил о неизвестных ранее задержаниях в Крыму

"Обыски, аресты и допросы не прекращаются и часто протекают в скрытой форме, вернее после угроз правоохранителей не каждый сообщает о совершенном беззаконии", - отметил З.Смедляев.

По его словам, поводом для посещения силовиков может быть все, что угодно.

"Так случилось, что нам не сразу стало известно об очередном аресте в конце августа еще одного мусульманина в Крыму. Сейчас гражданин Киргизии Абдуллаев Ахматжон Махмутжанович, 1976 года рождения, находится под арестом в Симферопольском СИЗО, ему также инкриминируется статья 205.5 часть 2, участие в террористической организации. Очевидно, правоохранители решили нарисовать сценарий с раскрытием всемирной сети террористической организации и отчитаться о ее ликвидации", - добавил глава ЦИК Курултая.

"Так же в СИЗО находится арестованный по аналогичной статье Исроилов Немат. Есть неподтвержденная информация, что так же был арестован мусульманин пожилого возраста, страдающий онкозаболеваниями, который якобы умер в неволе", - отметил он.