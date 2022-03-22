Голова Охтирської райради звільнений після тижневого полону в окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Охтирської райради від "Слуги Народу" Кірічко Сергій Борисович звільнений після тижневого полону в окупантів. Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, пише УНН.
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Кірічко продовжує проукраїнську діяльність, з перших годин після полону одразу повернувся до роботи і цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району.
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"Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!" - заявив Кірічко.
Додамо
20 березня окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодару Івана Самойдюка на блокпосту на під’їзді до Енергодару.