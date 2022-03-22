Глава Ахтырского райсовета освобожден после недельного плена оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Ахтырского райсовета от "Слуги народа" Киричко Сергей Борисович освобожден после недельного плена оккупантов. Об этом сообщила председатель партии “Слуга народа” Елена Шуляк, пишет УНН.
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Киричко продолжает проукраинскую деятельность, с первых часов после плена сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.
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"Не смотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" - заявил Киричко.
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20 марта оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка на блокпосту на подъезде к Энергодара.