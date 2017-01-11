Голова держдуми назвав безглуздою роботу РФ у ПАРЄ без змін до її регламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Голова держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що не бачить сенсу для РФ брати участь в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до зміни її регламенту, який би захистив права національних делегацій, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Питання участі делегації Росії в ПАРЄ - це питання до самої Парламентської Асамблеї Ради Європи та внесення необхідних змін до її регламент", - сказав спікер держдуми РФ.
"Поки він не буде змінений і не будуть захищені права національних делегацій, участь в роботі ПАРЄ не має сенсу", - додав В.Володін.
Голова нижньої палати парламенту РФ зазначив, що позиція всіх фракцій держдуми РФ полягає в тому, що неприпустимим є позбавлення права голосу в ПАРЄ делегації будь-якої країни-учасниці.
Спікер держдуми РФ підтвердив, що російські парламентарі виступають за діалог. "Росія - частина європейської спільноти. І ми ведемо постійну роботу і вибудовуємо на двосторонній основі контакти з усіма країнами-учасницями ПАРЄ", - підкреслив він.