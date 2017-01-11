Председатель Госдумы назвал бессмысленной работу РФ в ПАСЕ без изменений в ее регламент
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для РФ участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до изменения ее регламента, который бы защитил права национальных делегаций, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Вопрос участия делегации России в ПАСЕ - это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент", - сказал спикер Госдумы РФ.
"Пока он не будет изменен и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла", - добавил В.Володин.
Председатель нижней палаты парламента РФ отметил, что позиция всех фракций Госдумы РФ заключается в том, что недопустимым является лишение права голоса в ПАСЕ делегации любой страны-участницы.
Спикер Госдумы РФ подтвердил, что российские парламентарии выступают за диалог. "Россия - часть европейского сообщества. И мы ведем постоянную работу и выстраиваем на двусторонней основе контакты со всеми странами-участницами ПАСЕ", - подчеркнул он.