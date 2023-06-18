Голова Держдепу США Блінкен запросив голову МЗС Китаю Цинь Гана відвідати Вашингтон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Під час переговорів у Пекіні державний секретар США Єнтоні Блінкен запросив міністра іноземних справ КНР Цинь Гана відвідати Вашингтон для продовження діалогу. Про це за підсумком сьогоднішнього дня переговорів повідомляє Держдеп США, пише УНН.
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“Держсекретар запросив міністра закордонних справ Цінь до Вашингтона для продовження дискусій, і вони домовилися запланувати взаємний візит у слушний час”, — зазначають у Держдепі США.
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Повідомляється, що Блінкен порушив низку проблемних питань, а також можливості вивчення співпраці із спільних транснаціональних питань із КНР, де інтереси США та Китаю збігаються.
“Держсекретар ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу і працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами над просуванням нашого бачення вільного, відкритого світу, який підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах”, — додали у Держдепі.
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