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Голова Держдепу США Блінкен запросив голову МЗС Китаю Цинь Гана відвідати Вашингтон

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Під час переговорів у Пекіні державний секретар США Єнтоні Блінкен запросив міністра іноземних справ КНР Цинь Гана відвідати Вашингтон для продовження діалогу. Про це за підсумком сьогоднішнього дня переговорів повідомляє Держдеп США, пише УНН.

Голова Держдепу США Блінкен запросив голову МЗС Китаю Цинь Гана відвідати Вашингтон

Цитата

“Держсекретар запросив міністра закордонних справ Цінь до Вашингтона для продовження дискусій, і вони домовилися запланувати взаємний візит у слушний час”, — зазначають у Держдепі США.

Деталі

Повідомляється, що Блінкен порушив низку проблемних питань, а також можливості вивчення співпраці із спільних транснаціональних питань із КНР, де інтереси США та Китаю збігаються.

“Держсекретар ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу і працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами над просуванням нашого бачення вільного, відкритого світу, який підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах”, — додали у Держдепі.

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