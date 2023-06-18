Глава Госдепа США Блинкен пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Во время переговоров в Пекине государственный секретарь США Энтони Блинкен пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Вашингтон для продолжения диалога. Об этом по итогам сегодняшнего дня переговоров сообщает Госдеп США, пишет УНН.
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“Госсекретарь пригласил министра иностранных дел Цинь в Вашингтон для продолжения дискуссий, и они договорились запланировать взаимный визит в подходящее время”, — отмечают в Госдепе США.
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Сообщается, что Блинкен поднял ряд проблемных вопросов, а также возможности изучения сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР, где интересы США и Китая совпадают.
“Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа и будут работать с своими союзниками и партнерами над продвижением нашего видения свободного, открытого мира, который поддерживает международный порядок, основанный на правилах”, — добавили в Госдепе.
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