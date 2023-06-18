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"Жодної видимої посмішки": Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна вже зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Не було "жодної видимої посмішки", повідомляє УНН з посиланням на твіт кореспондента Bloomberg Ієна Марлоу у неділю.

"Жодної видимої посмішки": Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю

Деталі

"Блінкен зустрічається з міністром закордонних справ Цінь Ганом. Жодної видимої посмішки. Вони обмінялися кількома приємними словами про політ Блінкена, а потім сіли один навпроти одного. Пресу вигнали ще до того, як вони щось сказали", - написав Марлоу у Twitter.

@SecBlinken meets Foreign Minister Qin Gang. No visible smiles. They exchanged a few pleasantries about Blinken's flight over and then sat down across from each other. Press were herded out before they said anything. pic.twitter.com/tNP3fWEhEo

— Iain Marlow (@iainmarlow) June 18, 2023

US delegation across the table from Chinese pic.twitter.com/dpsg2hlpwN

— Iain Marlow (@iainmarlow) June 18, 2023

Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн написала у Twitter: "Сподіваюся, що ця зустріч допоможе повернути китайсько-американські відносини до того, про що обидва президенти домовилися на Балі".

Hope this meeting can help steer China-U.S. relations back to what the two Presidents agreed upon in Bali. pic.twitter.com/C9zPwjSDen

— Hua Chunying (@SpokespersonCHN) June 18, 2023

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за п’ять років, на тлі холодних двосторонніх зв’язків і туманних перспектив будь-якого прориву в довгому списку суперечок між двома найбільшими економіками світу.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час телефонної розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном казав, що Сполучені Штати повинні припинити втручання у справи країни.

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