"Никакой видимой улыбки": Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая

Детали

"Блинкен встречается с министром иностранных дел Цинь Ганом. Никакой видимой улыбки. Они обменялись несколькими приятными словами о полете Блинкена, а затем сели друг напротив друга. Прессу выгнали еще до того, как они что-то сказали", - написал Марлоу в Twitter.

@SecBlinken встречается с министром иностранных дел Цинь Ган. Никаких видимых улыбок. Они обменялись несколькими любезностями по поводу перелета Блинкена, а затем сели друг напротив друга. Прессу выгнали, не успев ничего сказать. pic.twitter.com/tNP3fWEhEo

Делегация США напротив китайской pic.twitter.com/dpsg2hlpwN

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин написала в Twitter: "Надеюсь, что эта встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем оба президента договорились на Бали".

Надеюсь, что эта встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем оба президента договорились на Бали. pic.twitter.com/C9zPwjSDen

— Хуа Чуньин (@SpokespersonCHN) 18 июня 2023 года

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет, на фоне холодных двусторонних связей и туманных перспектив какого-либо прорыва в длинном списке споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном говорил, что Соединённые Штаты должны прекратить вмешательство в дела страны.