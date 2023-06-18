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"Никакой видимой улыбки": Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая

Киев • УНН

 • 2253555 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин уже встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Не было "никакой видимой улыбки", сообщает УНН со ссылкой на твит корреспондента Bloomberg Иена Марлоу в воскресенье.

"Никакой видимой улыбки": Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая

Детали

"Блинкен встречается с министром иностранных дел Цинь Ганом. Никакой видимой улыбки. Они обменялись несколькими приятными словами о полете Блинкена, а затем сели друг напротив друга. Прессу выгнали еще до того, как они что-то сказали", - написал Марлоу в Twitter.

@SecBlinken встречается с министром иностранных дел Цинь Ган. Никаких видимых улыбок. Они обменялись несколькими любезностями по поводу перелета Блинкена, а затем сели друг напротив друга. Прессу выгнали, не успев ничего сказать. pic.twitter.com/tNP3fWEhEo

— Iain Marlow (@iainmarlow) 18 июня 2023 года

Делегация США напротив китайской pic.twitter.com/dpsg2hlpwN

— Iain Marlow (@iainmarlow) 18 июня 2023 года

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин написала в Twitter: "Надеюсь, что эта встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем оба президента договорились на Бали".

Надеюсь, что эта встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем оба президента договорились на Бали. pic.twitter.com/C9zPwjSDen

— Хуа Чуньин (@SpokespersonCHN) 18 июня 2023 года

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет, на фоне холодных двусторонних связей и туманных перспектив какого-либо прорыва в длинном списке споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном говорил, что Соединённые Штаты должны прекратить вмешательство в дела страны.

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