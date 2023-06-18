"Никакой видимой улыбки": Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин уже встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Не было "никакой видимой улыбки", сообщает УНН со ссылкой на твит корреспондента Bloomberg Иена Марлоу в воскресенье.
Детали
"Блинкен встречается с министром иностранных дел Цинь Ганом. Никакой видимой улыбки. Они обменялись несколькими приятными словами о полете Блинкена, а затем сели друг напротив друга. Прессу выгнали еще до того, как они что-то сказали", - написал Марлоу в Twitter.
@SecBlinken встречается с министром иностранных дел Цинь Ган. Никаких видимых улыбок. Они обменялись несколькими любезностями по поводу перелета Блинкена, а затем сели друг напротив друга. Прессу выгнали, не успев ничего сказать. pic.twitter.com/tNP3fWEhEo— Iain Marlow (@iainmarlow) 18 июня 2023 года
Делегация США напротив китайской pic.twitter.com/dpsg2hlpwN— Iain Marlow (@iainmarlow) 18 июня 2023 года
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин написала в Twitter: "Надеюсь, что эта встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем оба президента договорились на Бали".
Надеюсь, что эта встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем оба президента договорились на Бали. pic.twitter.com/C9zPwjSDen
— Хуа Чуньин (@SpokespersonCHN) 18 июня 2023 года
Напомним
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет, на фоне холодных двусторонних связей и туманных перспектив какого-либо прорыва в длинном списке споров между двумя крупнейшими экономиками мира.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном говорил, что Соединённые Штаты должны прекратить вмешательство в дела страны.