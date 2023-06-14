Голова МЗС Китаю закликав США не втручатися у справи країни - Reuters

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13593 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 43914 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39242 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44497 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113302 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179781 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196056 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144025 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137808 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87890 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30751 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34861 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 38664 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30378 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25096 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25441 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 43915 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196057 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248429 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 258 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 444 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19092 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23988 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40038 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Голова МЗС Китаю закликав США не втручатися у справи країни - Reuters

Київ • УНН

 • 1205738 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан під час телефонної розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном сказав, що Сполучені Штати повинні припинити втручання у справи країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву китайського МЗС, пише УНН.

Голова МЗС Китаю закликав США не втручатися у справи країни - Reuters

Деталі

Як повідомляється, голова МЗС Китаю та держсекретар США поговорили напередодні запланованого візиту Блінкена до Пекіна, "спрямованого на стабілізацію напружених відносин між країнами навколо кількох питань", зазначили в Reuters.

Під час розмови Цінь сказав, що сподівається, що США зможуть піти назустріч Китаю, ефективно врегулювати розбіжності та сприяти спілкуванню і співпраці двох держав. Цінь також наголосив, що США повинні поважати основні проблеми Китаю, такі як питання Тайваню.

Доповнення

Міністерство закордонних справ Китаю ще не оприлюднило інформацію про поїздку Блінкена, але офіційний представник США минулої п’ятниці заявляв, що Блінкен буде в Пекіні 18 червня, не надавши інших деталей.

У лютому Блінкен скасував заплановану поїздку до Пекіна, яка мала стати першою поїздкою держсекретаря США за п’ять років, через ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай шпигує за США за допомогою секретної бази на Кубі - Politico

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31