Голова МЗС Китаю закликав США не втручатися у справи країни - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан під час телефонної розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном сказав, що Сполучені Штати повинні припинити втручання у справи країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву китайського МЗС, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, голова МЗС Китаю та держсекретар США поговорили напередодні запланованого візиту Блінкена до Пекіна, "спрямованого на стабілізацію напружених відносин між країнами навколо кількох питань", зазначили в Reuters.
Під час розмови Цінь сказав, що сподівається, що США зможуть піти назустріч Китаю, ефективно врегулювати розбіжності та сприяти спілкуванню і співпраці двох держав. Цінь також наголосив, що США повинні поважати основні проблеми Китаю, такі як питання Тайваню.
Доповнення
Міністерство закордонних справ Китаю ще не оприлюднило інформацію про поїздку Блінкена, але офіційний представник США минулої п’ятниці заявляв, що Блінкен буде в Пекіні 18 червня, не надавши інших деталей.
У лютому Блінкен скасував заплановану поїздку до Пекіна, яка мала стати першою поїздкою держсекретаря США за п’ять років, через ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами.
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