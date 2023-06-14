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Глава МИД Китая призвал США не вмешиваться в дела страны - Reuters

Киев • УНН

 • 1205737 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Соединённые Штаты должны прекратить вмешательство в дела страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского МИД, пишет УНН.

Глава МИД Китая призвал США не вмешиваться в дела страны - Reuters

Детали

Как сообщается, глава МИД Китая и госсекретарь США поговорили накануне запланированного визита Блинкена в Пекин, "направленного на стабилизацию напряженных отношений между странами вокруг нескольких вопросов", отметили в Reuters.

Во время разговора Цинь сказал, что надеется, что США смогут пойти навстречу Китаю, эффективно урегулировать разногласия и способствовать общению, а также сотрудничеству двух государств.

Цинь подчеркнул, что США должны уважать основные проблемы Китая, такие как вопрос по Тайваню.

Дополнение

Министерство иностранных дел Китая ещё не обнародовало информацию о поездке Блинкена, но официальный представитель США в прошлую пятницу сказал, что Блинкен будет в Пекине 18 июня, не предоставив других деталей.

В феврале Блинкен отменил запланированную поездку в Пекин, которая должна была стать первой поездкой госсекретаря США за пять лет, из-за предполагаемого китайского шпионского воздушного шара, пролетевшего над Соединенными Штатами.

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