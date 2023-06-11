Китай шпигує за США за допомогою секретної бази на Кубі - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Китай використовує секретну базу на Кубі задля отримання розвідувальних даних про Сполучені Штати Америки, пише Politico, передає УНН.
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Як зазначає видання, офіційний представник адміністрації Байдена розповів, що китайська база на Кубі була створена раніше, а шпигунська діяльність КНР викликає постійне занепокоєння, тому США вживають заходів для розв'язання цієї проблеми.
"Насправді КНР провела модернізацію своїх засобів збору розвідданих на Кубі у 2019 році. Це добре задокументовано в розвідданих", - зазначив чиновник.
Він додав, що Байден доручив адміністрації розв'язувати цю проблему.
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня вирушить до Китаю для довго відкладених переговорів, спрямованих на стабілізацію напружених відносин.