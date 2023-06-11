Китай шпионит за США с помощью секретной базы на Кубе - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Китай использует секретную базу на Кубе для получения разведывательных данных о Соединенных Штатах Америки, пишет Politico, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, официальный представитель администрации Байдена рассказал, что китайская база на Кубе была создана ранее, а шпионская деятельность КНР вызывает постоянное беспокойство, поэтому США принимают меры для решения этой проблемы.
"На самом деле КНР провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - отметил чиновник.
Он добавил, что Байден поручил администрации решать эту проблему.
Напомним
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе отправится в Китай для долго отложенных переговоров, направленных на стабилизацию напряжённых отношений.