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Китай шпионит за США с помощью секретной базы на Кубе - Politico

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Китай использует секретную базу на Кубе для получения разведывательных данных о Соединенных Штатах Америки, пишет Politico, передает УНН.

Китай шпионит за США с помощью секретной базы на Кубе - Politico

Детали 

Как отмечает издание, официальный представитель администрации Байдена рассказал, что китайская база на Кубе была создана ранее, а шпионская деятельность КНР вызывает постоянное беспокойство, поэтому США принимают меры для решения этой проблемы.

"На самом деле КНР провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - отметил чиновник.

Он добавил, что Байден поручил администрации решать эту проблему.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе отправится в Китай для долго отложенных переговоров, направленных на стабилизацию напряжённых отношений.

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