Блінкен вирушить у Пекін для переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня вирушить до Китаю для довго відкладених переговорів, спрямованих на стабілізацію напружених відносин. Очікується, що він буде там 18 червня, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Офіційний представник у п'ятницю повідомив, що Блінкен буде в Пекіні 18 червня, але не надав інших деталей поїздки.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що не має інформації про поїздку Блінкена, але послався на останню зустріч Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна в листопаді та додав: «Китай відкритий для діалогу зі Сполученими Штатами. Ми сподіваємося, що США працюватимуть в тому ж напрямку з Китаєм і спільно реалізувати важливі спільні домовленості між двома президентами під час їхньої зустрічі на Балі».
Доповнення
У лютому головний дипломат Вашингтона скасував заплановану поїздку до Пекіна, яка мала стати першою поїздкою держсекретаря США за п’ять років, через ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами.
Вашингтон дуже хотів перенести поїздку, і час з’явився після того, як Wall Street Journal повідомила в четвер, що Китай досяг секретної угоди з Кубою щодо встановлення об’єкта електронного прослуховування на острові приблизно в 100 милях (160 км) від Флориди.
Речник Ради національної безпеки Білого дому в четвер заявив, що звіт не є точним, водночас зазначивши, що Вашингтон «реально стурбований» відносинами Китаю з Кубою і уважно за ними стежить.