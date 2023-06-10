Блинкен отправится в Пекин для переговоров

Детали

Официальный представитель в пятницу сообщил, что Блинкен будет в Пекине 18 июня, но не предоставил других деталей поездки.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что не располагает информацией о поездке Блинкена, но сослался на последнюю встречу Байдена и президента Китая Си Цзиньпина в ноябре и добавил: «Китай открыт для диалога с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что США будут работать в том же направлении с Китаем и совместно реализовать важные совместные договоренности между двумя президентами во время их встречи на Бали».

Дополнение

В феврале главный дипломат Вашингтона отменил запланированную поездку в Пекин, которая должна была стать первой поездкой госсекретаря США за пять’лет, из-за вероятного китайского шпионского воздушного шара, пролетевшего над Соединенными Штатами.

Вашингтон очень хотел перенести поездку, и время появилось после того, как Wall Street Journal сообщила в четверг, что Китай достиг секретного соглашения с Кубой по установке объекта электронного прослушивания на острове примерно в 100 милях (160 км) от Флориды.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в четверг заявил, что отчет не является точным, в то же время отметив, что Вашингтон «реально обеспокоен» отношениями Китая с Кубой и внимательно за ними следит.