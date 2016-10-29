Голова АП І.Райнін не має автомобіля і цінних паперів - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Адміністрації Президента України Ігор Райнін подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
І.Райнін за минулий рік отримав загалом 128,2 тис. грн. заробітної плати. Зокрема, згідно з декларацією, ще працюючи раніше в АП, він заробив 16,4 тис. грн, а в Харківській ОДА – 111,79 тис. грн.
Також зазначається, що торік нинішній голова АП отримав від відчуження нерухомого майна 795,4 тис. грн. При цьому дружина І.Райніна Галина заробила за минулий рік за основним місцем роботи 42,5 тис. грн, а ще отримала 28 тис. грн дивідендів та матеріальну допомогу у сумі 1710 грн.
Декларант має у власності квартиру у Харкові площею 74 кв. м.
І.Райнін вказав також і готівкові кошти на такі суми: 30 тис. дол., 200 тис. грн, 15 тис. євро, у дружини – 10 тис. дол., 50 тис. грн. Крім того, на банківських рахунках у нього розміщено 2589 грн та 5 грн.
Водночас, згідно з декларацією, у І.Райніна і його сім’ї немає ні автомобілів, ні цінних паперів.