Глава АП И.Райнин не имеет автомобиля и ценных бумаг - декларация
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин подал электронную декларацию за 2015 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
И.Райнин за прошлый год получил всего 128,2 тыс. грн. заработной платы. В частности, согласно декларации, еще работая ранее в АП, он заработал 16,4 тыс. грн, а в Харьковской ОГА - 111,79 тыс. грн.
Также отмечается, что в прошлом году нынешний глава АП получил от отчуждения недвижимого имущества 795,4 тыс. грн. При этом жена И.Райнина Галина заработала за прошлый год по основному месту работы 42,5 тыс. грн, а еще получила 28 тыс. грн дивидендов и материальную помощь в сумме 1710 грн.
Декларант имеет в собственности квартиру в Харькове площадью 74 кв. м.
И.Райнин указал также и наличные средства на следующие суммы: 30 тыс. долл., 200 тыс. грн, 15 тыс. евро, у жены - 10 тыс. долл., 50 тыс. грн. Кроме того, на банковских счетах у него размещено 2589 грн и 5 грн.
В то же время, согласно декларации, у И.Райнина и его семьи нет ни автомобилей, ни ценных бумаг.