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Глобальний тиск міг спонукати росію підписати угоду щодо зерна - Нуланд

Глобальний тиск міг спонукати росію підписати угоду щодо зерна - Нуланд

Київ • УНН

 • 108757 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що тиск з боку світової спільноти та потреба росії в грошах від власного експорту сільськогосподарської продукції могли спонукати Москву підписати угоду, яка дозволяє транзит українського зерна через Чорне море. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

"Це сталося тому, що, я думаю, росія зрештою відчула гаряче дихання глобального засудження", - сказала Вікторія Нуланд.

"Тепер росія має фактично реалізувати цю угоду", - сказала вона CNN через кілька годин після того, як угоду було підписано в Стамбулі.

Деталі

Угода, на яку пішли тижні переговорів, "дуже добре структурована з погляду моніторингу та з точки зору, як ви знаєте, каналів, якими зерно має мати можливість вийти", — сказала вона в п'ятницю на Форумі з безпеки в Аспені.

Нуланд зазначила, що російська блокада "зробила цю кризу не лише європейською, а й, очевидно, глобальною кризою з погляду продовольчої безпеки".

"росія також скаржилася світові, що її власні добрива та зерно не можуть бути вивезені", — також сказала Нуланд, зазначивши, що санкції США не блокують експорт цих продуктів, але їхня згода на угоду "також могла вплинути на ситуацію".

"Це пов'язано з тим, що їм було важко змусити відправників вантажу, страховиків та інших перевозити їх зерно, тому їм також потрібні гроші, враховуючи, те що ми з ними робимо", - додала вона.

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