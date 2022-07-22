Глобальное давление могло побудить россию подписать соглашение по зерну - Нуланд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что давление со стороны мирового сообщества и потребность россии в деньгах от собственного экспорта сельскохозяйственной продукции могли побуждать Москву подписать соглашение, разрешающее транзит украинского зерна через Черное море. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Цитата
"Это произошло потому, что, я думаю, россия в конце концов почувствовала горячее дыхание глобального осуждения", - сказала Виктория Нуланд.
"Теперь россия должна фактически реализовать это соглашение", - сказала она CNN через несколько часов после того, как соглашение было подписано в Стамбуле.
Детали
Соглашение, на которое пошли недели переговоров, "очень хорошо структурировано с точки зрения мониторинга и с точки зрения, как вы знаете, каналов, по которым зерно должно иметь возможность выйти", — сказала она в пятницу на Форуме по безопасности в Аспене.
Нуланд отметила, что российская блокада "сделала этот кризис не только европейским, но и, очевидно, глобальным кризисом с точки зрения продовольственной безопасности".
"россия также жаловалась миру, что ее собственные удобрения и зерно не могут быть вывезены", — также сказала Нуланд, отметив, что санкции США не блокируют экспорт этих продуктов, но их согласие на соглашение "также могло повлиять на ситуацию".
"Это связано с тем, что им было трудно заставить отправителей груза, страховщиков и других перевозить их зерно, поэтому им тоже нужны деньги, учитывая то, что мы с ними делаем", - добавила она.