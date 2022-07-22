Глобальное давление могло побудить россию подписать соглашение по зерну - Нуланд

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"Это произошло потому, что, я думаю, россия в конце концов почувствовала горячее дыхание глобального осуждения", - сказала Виктория Нуланд.

"Теперь россия должна фактически реализовать это соглашение", - сказала она CNN через несколько часов после того, как соглашение было подписано в Стамбуле.

Детали

Соглашение, на которое пошли недели переговоров, "очень хорошо структурировано с точки зрения мониторинга и с точки зрения, как вы знаете, каналов, по которым зерно должно иметь возможность выйти", — сказала она в пятницу на Форуме по безопасности в Аспене.

Нуланд отметила, что российская блокада "сделала этот кризис не только европейским, но и, очевидно, глобальным кризисом с точки зрения продовольственной безопасности".

"россия также жаловалась миру, что ее собственные удобрения и зерно не могут быть вывезены", — также сказала Нуланд, отметив, что санкции США не блокируют экспорт этих продуктов, но их согласие на соглашение "также могло повлиять на ситуацию".

"Это связано с тем, что им было трудно заставить отправителей груза, страховщиков и других перевозить их зерно, поэтому им тоже нужны деньги, учитывая то, что мы с ними делаем", - добавила она.