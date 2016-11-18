Глава Євроради у розмові із Д.Трампом наголосив на необхідності співпраці щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Глава Євроради Дональд Туск у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом наголосив на необхідності трансатлантичної співпраці щодо України. Про це повідомляє Франс Прес з посиланням на джерело в ЄС, передає УНН.
"Туск привітав Трампа з результатами виборів, запросив його на саміт ЄС-США і особливо звернув увагу на трансатлантичне співробітництво, в тому числі щодо України", - повідомив агентству джерело.
Як відзначає видання, Д.Трамп подякував Д.Туску за запрошення і "запросив його в Білий дім до саміту ЄС-США, після його інавгурації" 20 січня.
Нагадаємо, 18 листопада Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови обговорив з президентом Європейської Ради Дональдом Туском стан підготовки саміту Україна – ЄС, що відбудеться 24 листопада у Брюсселі.