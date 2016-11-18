Глава Евросовета в разговоре с Д.Трампом отметил необходимость сотрудничества в отношении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава Евросовета Дональд Туск в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом отметил необходимость трансатлантического сотрудничества в отношении Украины. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на источник в ЕС, передает УНН.
"Туск поздравил Трампа с результатами выборов, пригласил его на саммит ЕС-США и особенно обратил внимание на трансатлантическом сотрудничестве, в том числе в отношении Украины", - сообщил агентству источник.
Как отмечает издание, Д.Трамп поблагодарил Д.Туска за приглашение и "пригласил его в Белый дом до саммита ЕС-США, после его инаугурации" 20 января.
Напомним, 18 ноября Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском состояние подготовки саммита Украина - ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе.