Глава Єврокомісії після саміту в Гранаді заявила, що "коротких шляхів" для вступу до ЄС немає

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"Коли ми говоримо про заслуги, нам також потрібно не лише працювати над процесом заслуг у країнах-кандидатах, але ми також маємо виконати наше власне домашнє завдання, щоб бути готовими у випадку, якщо … країни-кандидати будуть готові приєднатися, що ми також готові прийняти їх до Європейського Союзу. До початку листопада ми матимемо звіт Комісії, річний звіт про приєднання та поточний стан для різних країн-кандидатів. Це дозволить нам підвести підсумки та провести обґрунтовану дискусію під час грудневої Європейської Ради", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

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