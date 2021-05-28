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The Guardian

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Глава Ryanair заявив, що Білорусь зробила "помилкові і неточні" заяви в звітах про інцидент з літаком

Київ • УНН

 • 14242 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Заяви авіаційної влади Білорусі про ситуацію з літаком Ryanair містить “помилкові і неточні заяви”. Про це йдеться в листі, направленому департаменту авіації Білорусі від глави авіакомпанії Ryanair Майкла О’Лірі, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Глава Ryanair заявив, що Білорусь зробила "помилкові і неточні" заяви в звітах про інцидент з літаком

Деталі

У своєму листі О’Лірі повідомляє, що Білорусь зробила “помилкові і неточні” заяви в своїх звітах про те, що трапилося, і назвав чиновників мінського аеропорту “обструкціоністами”.

Він закликав уряд звільнити заарештованого журналіста Романа Протасєвіча і його дівчину, а також встановити особу трьох інших пасажирів, які покинули літак в Мінську. Він написав, що Ryanair вважає, що ці люди є агентами державної безпеки, “які діють за вказівкою вашого уряду, щоб організувати незаконне викрадення нашого літака”.

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ЗАзначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що країна отримала попередження зі Швейцарії про загрозу вибуху в літаку. Швейцарія заявила, що не знала про таку загрозу і не зв’язувалася з Білоруссю з цього приводу.

За словами О’Лірі, пілотові, керуючому рейсом, не залишалося іншого вибору, крім як відхилитися від маршруту і приземлитися в Мінську, на підставі інформації, наданої місцевим авіадиспетчером, який зв’язався з літаком, поки той перебував у повітряному просторі Білорусі.

Як уточнює видання, в опублікованій Білоруссю стенограмі частини розмови між пілотами літака і наземним управлінням, пілоти Ryanair кілька разів просили авіадиспетчерів підтвердити достовірність загрози і їхню рекомендацію розвернути літак і приземлитися в Мінську.

У листі стверджується, що диспетчери відмовилися зв’язуватися з Ryanair за запитом командира повітряного судна після того, як той був попереджений про загрозу вибуху. О’Лірі звинувачує Білорусь у тому, що в своєму викладі подій вона помилково стверджує, що авіаційна влада країни намагалася зв’язатися з центральним офісом авіакомпанії.

Він поскаржився на поводження з пасажирами та екіпажем і сказав, що наземний персонал в Мінську не дозволяв літаку швидко повернутися в повітря.

Після приземлення екіпаж і пасажирів супроводжували озброєні охоронці, а потім їх затримали на “більше 6 годин без пояснення причин”, написав глава Ryanair. Потім аеропорт не зміг надати перекладача з англійської мови, в результаті чого екіпаж не зміг зв’язатися з обслуговуючим персоналом до тих пір, поки перекладача не надала сама авіакомпанія.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації в санкційний список.

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