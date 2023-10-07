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Глава ООН "приголомшений" нападами та масованими викраденнями ізраїльтян ХАМАСом

Глава ООН "приголомшений" нападами та масованими викраденнями ізраїльтян ХАМАСом

Київ • УНН

 • 731383 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив раптовий напад ХАМАС на південь і центральну частину Ізраїлю сьогодні вранці, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

“Генеральний секретар приголомшений повідомленнями про напади на мирних жителів і їх викрадання з їхніх власних домівок”, — йдеться у заяві його речника.

Гутерріш “глибоко стурбований цивільним населенням і закликає до максимальної стриманості. Цивільні особи повинні користуватися повагою та захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права в будь-який час”.

“Генеральний секретар закликає докласти всіх дипломатичних зусиль...”, — йдеться далі в заяві.

“Він наголошує, що насильство не може забезпечити вирішення конфлікту, і що мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів, які призведуть до рішення про створення двох держав”.

Додамо

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

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