Глава ООН "ошеломлен" нападениями и массированными похищениями израильтян ХАМАСом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил внезапное нападение ХАМАС на юг и центральную часть Израиля сегодня утром, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
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“Генеральный секретарь ошеломлен сообщениями о нападениях на мирных жителей и их похищения из их собственных домов”, — говорится в заявлении его представителя.
Гутерриш “глубоко обеспокоен гражданским населением и призывает к максимальной сдержанности. Гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой в соответствии с международным гуманитарным правом в любое время”.
“Генеральный секретарь призывает приложить все дипломатические усилия...”, — далее говорится в заявлении.
“Он подчеркивает, что насилие не может обеспечить разрешение конфликта, и что мир может быть достигнут только путем переговоров, которые приведут к решению о создании двух государств”.
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7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.
Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".
По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.
Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.
Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.