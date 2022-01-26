Глава МЗС Великої Британії закликала Німеччину збільшити військову підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністер закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Німеччина має збільшити військову підтримку України, як це зробила Велика Британія. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Independent.
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Відповідаючи на запитання про рішення німецького уряду відмовитися від продажу зброї Україні, Трасс сказала: "Нам справді потрібно, щоб усі наші союзники активізувалися".
Вона нагадала, що Велика Британія надала Україні оборонне озброєння і забезпечила навчання військових.
"Ми підштовхуємо наших союзників до того, щоб вони пропонували аналогічну оборонну підтримку", — зазначила Трасс.
Нагадаємо
24 січня у Брюсселі зустрілися генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, щоб обговорити ситуацію в Україні та навколо неї.
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс наступного тижня планує відвідати Україну.