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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Міністр закордонних справ Британії відвідає Україну

Міністр закордонних справ Британії відвідає Україну

Київ • УНН

 • 21778 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у вівторок заявила, що відвідає Україну наступного тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я приїду в Україну наступного тижня", - заявила Трасс у вівторок.

"Подальше військове вторгнення Росії в Україну було б серйозною стратегічною помилкою і дорого обійшлося б російській економіці, включаючи скоординовані санкції", - додала вона.

Додамо

Останнім часом на тлі масового нарощування російських сил поблизу українських кордонів Велика Британія істотно виступає на підтримку України.

Так, минулого тижня Велика Британія заявила про постачання Україні нового пакету систем безпеки, щоб допомогти підвищити оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.

Крім того, Сполучене Королівство заявило, що надало Україні тисячі легких протитанкових ракет для захисту від російського вторгнення.

За словами міністра оборони Бена Уолесса, Велика Британія готова збільшити поставки зброї Україні.

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