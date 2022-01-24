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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Глава МЗС Британії прибула до НАТО: обговорювали Україну

Глава МЗС Британії прибула до НАТО: обговорювали Україну

Київ • УНН

 • 19024 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у понеділок зустрілися в Брюсселі, де обговорили ситуацію в Україні та навколо неї. Про це у Twitter повідомила прессекретар Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, пише УНН.

Цитата

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обговорили нарощування Росією військової потужності в Україні і навколо неї і наслідки для європейської безпеки", - повідомила Лунгеску.

За її словами, Генсек подякував британському міністру "за внесок Великої Британії в колективну оборону НАТО і рішучу підтримку нашого партнера України".

Додамо

Останнім часом на тлі масового нарощування російських сил поблизу українських кордонів, Велика Британія істотно виступає на підтримку України.

Так, минулого тижня Велика Британія заявила про постачання Україні нового пакету систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.

Крім того, Сполучене Королівство заявило, що надало Україні тисячі легких протитанкових ракет для захисту від російського вторгнення.

Зі слів міністра оборони Бена Уолесса, Велика Британія готова збільшити поставки зброї Україні.

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