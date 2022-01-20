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Великобритания готова увеличить поставки оружия Украине - министр обороны

Великобритания готова увеличить поставки оружия Украине - министр обороны

Киев • УНН

 • 29011 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Великобритания готова увеличить поставки оружия Украине. Как заявил министр обороны страны Бен Уоллес, такой шаг сможет убедить другие западные страны и увеличить свою помощь Украинскому государству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

Цитата:

"Я продолжу следить за необходимостью расширения объема поставки оружия в Украину. Я не исключаю ничего в рамках помощи Украине обеспечить самооборону", - сказал Уоллес.

Детали

Как отмечает Уоллес, Британия уже отправила 2 тысячи противотанковых ракетных комплексов.

Он отметил, что государство решительно настроено “стоять бок о бок с Украиной", и поддерживать ее суверенитет и общие интересы.

"Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии", - добавил британский министр.

Дополнение

17 января Великобритания заявила о поставках Украине нового пакета систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.

19 января Соединенное Королевство заявило, что предоставило Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения.

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