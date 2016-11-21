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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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ГК "Мотор" продовжив виграшну серію у гандбольній Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Запорізький "Мотор"у 7-му турі Ліги чемпіонів на виїзді зустрівся із лідером групи D французьким "Нантом", який до цього не програв жодного поєдинку. Про це інформує УНН з посиланням на ФГУ.

ГК "Мотор" продовжив виграшну серію у гандбольній Лізі чемпіонів

Наприкінці першого тайму господарям вдалось відірватись 19:16, втім після перерви команда Миколи Степанця дістала суперників. Довгий час гра йшла м'яч в м'яч, а наприкінці зустрічі український клуб вирвав вольову перемогу 34:32.

Примітно, що "Мотор" виграв вже втретє поспіль. У минулих турах ЛЧ запоріжці двічі обіграли португальську "Брагу",
Нагадаємо, що два наступні матчі команда Миколи Степанця проведе в Харкові 26-го листопада проти румунського "Динамо", а 4 грудня проти турецького "Бешикташу".

Додамо також, у жіночому Кубку Челленджа в першій грі третього раунду кваліфікації ужгородські "Карпати" вдома розгромили швейцарський "Ротвайс" 34:25.

Нагадаємо, жіноча збірна України із гандболу розпочала підготовку до відбору на ЧС-2017.

Українські Національні Новини

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