ГК "Мотор" продолжил выигрышную серию в гандбольной Лиге чемпионов

В конце первого тайма хозяевам удалось оторваться 19:16, впрочем после перерыва команда Николая Степанца догнала соперников. Долгое время игра шла мяч в мяч, а в конце встречи украинский клуб вырвал волевую победу 34:32.

Примечательно, что "Мотор" выиграл уже третий раз подряд. В прошлых турах ЛЧ запорожцы дважды обыграли португальскую "Брагу". Напомним, что два следующих матча команда Николая Степанца проведет в Харькове 26 ноября против румынского "Динамо", а 4 декабря против турецкого "Бешикташа".

Добавим также, в женском Кубке Челлендж в первой игре третьего раунда квалификации ужгородские "Карпаты" дома разгромили швейцарский "Ротвайс" 34:25.

Напомним, женская сборная Украины по гандболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2017.