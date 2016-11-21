ГК "Мотор" продолжил выигрышную серию в гандбольной Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Запорожский "Мотор" в 7-м туре Лиги чемпионов на выезде встретился с лидером группы D французским "Нантом", который до этого не проиграл ни одного поединка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.
В конце первого тайма хозяевам удалось оторваться 19:16, впрочем после перерыва команда Николая Степанца догнала соперников. Долгое время игра шла мяч в мяч, а в конце встречи украинский клуб вырвал волевую победу 34:32.
Примечательно, что "Мотор" выиграл уже третий раз подряд. В прошлых турах ЛЧ запорожцы дважды обыграли португальскую "Брагу". Напомним, что два следующих матча команда Николая Степанца проведет в Харькове 26 ноября против румынского "Динамо", а 4 декабря против турецкого "Бешикташа".
Добавим также, в женском Кубке Челлендж в первой игре третьего раунда квалификации ужгородские "Карпаты" дома разгромили швейцарский "Ротвайс" 34:25.
Напомним, женская сборная Украины по гандболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2017.