Гідрометцентр: в Україні хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні 1 листопада за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, у західних областях очікується мокрий сніг, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“На перший день листопада в Україні прогнозуємо хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, у західних областях помірний мокрий сніг та дощ, вдень в Україні без опадів”, — йдеться у повідомленні.
Вітер, за прогнозами синоптиків, буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с. На Заході очікується південний вітер.
Денна температура становитиме 0-5° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 6-9°.