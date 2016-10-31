Гидрометцентр: в Украине облачно с прояснениями

"На первый день ноября в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, в западных областях умеренный мокрый снег и дождь, днем ​​в Украине без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северо-западный, скоростью 5-10 м/с. На Западе ожидается южный ветер.

Дневная температура составит 0-5° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 6-9°.