Гетманцев розповів, скільки грошей до бюджету приніс "податок на Google"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у 2023 році "податок на Google"приніс до бюджету майже 3,2 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Гетманцева у Telegram, пише УНН.
Деталі
За іфнормацією, компанія OnlyFans з початку року нарахувала 620 тисяч доларів податку та сплатила 23,3 млн грн до бюджету України. Гетманцев додав, що сервіс повністю вийшов з рф і фінансує тільки українську армію.
За один квартал поточного року, за результатами поданих декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та 27,1 млн доларів США або 1,9 млрд гривень.
Голова фінансового комітету зазначив, що найбільші суми за перший квартал цього року задекларовані компаніями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software, AMAZON.
Також зазначається, що загалом у 2023 році (станом на 24.05.2023) міжнародні компанії сплатили ПДВ українській армії майже 3,2 млрд гривень. Термін сплати податку за І квартал 2023 року – 09.06.2023, тому ще очікується сплата податку більше ніж 0,7 млрд гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: OnlyFans збільшив надходження до бюджету України за "податком на Google"