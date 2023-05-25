Гетманцев рассказал, сколько денег в бюджет принес "налог на Google"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в 2023 году "налог на Google" принес в бюджет почти 3,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении на странице Гетманцева в Telegram, пишет УНН.
Детали
По информации, компания OnlyFans с начала года насчитала 620 тысяч долларов налога и уплатила 23,3 млн грн в бюджет Украины. Гетманцев добавил, что сервис полностью вышел из рф и финансирует только украинскую армию.
За один квартал текущего года, по результатам поданных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и 27,1 млн долларов США или 1,9 млрд гривен.
Председатель финансового комитета отметил, что наибольшие суммы за первый квартал этого года задекларированы компаниями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software, AMAZON.
Также отмечается, что всего в 2023 году (по состоянию на 24.05.2023) международные компании уплатили НДС украинской армии почти 3,2 млрд гривен. Срок уплаты налога за I квартал 2023 года – 09.06.2023, поэтому еще ожидается уплата налога более 0,7 млрд гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: OnlyFans увеличил поступления в бюджет Украины по "налогу на Google"