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OnlyFans збільшив надходження до бюджету України за "податком на Google"

OnlyFans збільшив надходження до бюджету України за "податком на Google"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Ресурс творців ексклюзивного контенту за послугу платної підписки OnlyFans збільшив надходження до бюджету України за так званим податком на Google - у 2023 сплатив 620 тисяч доларів, повідомив нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Цитата

"OnlyFans у 2023 сплатив в бюджет України 620 тисяч доларів у вигляді "податку на Гугл", - написав Железняк.

Доповнення

Торік у травні повідомлялося, що були отримані перші надходження до бюджету від податку Google: і сайт OnlyFans спрямував 305 тис. дол.

У червні 2021 року запровадили "податок на Google". Законопроект, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Українські Національні Новини

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