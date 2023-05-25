OnlyFans збільшив надходження до бюджету України за "податком на Google"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Ресурс творців ексклюзивного контенту за послугу платної підписки OnlyFans збільшив надходження до бюджету України за так званим податком на Google - у 2023 сплатив 620 тисяч доларів, повідомив нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Цитата
"OnlyFans у 2023 сплатив в бюджет України 620 тисяч доларів у вигляді "податку на Гугл", - написав Железняк.
Доповнення
Торік у травні повідомлялося, що були отримані перші надходження до бюджету від податку Google: і сайт OnlyFans спрямував 305 тис. дол.
У червні 2021 року запровадили "податок на Google". Законопроект, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.