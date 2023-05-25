OnlyFans увеличил поступления в бюджет Украины по "налогу на Google"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Ресурс создателей эксклюзивного контента за услугу платной подписки OnlyFans увеличил поступления в бюджет Украины по так называемому налогу на Google - в 2023 году уплатил 620 тысяч долларов, сообщил нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
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"OnlyFans в 2023 году уплатил в бюджет Украины 620 тысяч долларов в виде "налога на Гугл", - написал Железняк.
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В мае прошлого года сообщалось, что были получены первые поступления в бюджет от налога Google: и сайт OnlyFans направил 305 тыс. долл.
В июне 2021 года был введен "налог на Google". Законопроект, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.