Геращенко повідомила, що Хуг визнав свою фразу невдалою

“Отримала смс від Олександра Хуга...Добре, якшо фраза про „військову форму, яку можна купить на базарі“ — це просто невдала фраза, а не позиція. Для мене, як і для мільйонів українців, очевидно, що на Донбасі — окупаційний російський режим, російська зброя, техніка, кадрові військові. Це вони допитували наших військових — заручників. Це вони керували Буком, що збив МН17. Це вони за командою Кремля ведуть справжню війну проти України, але дійсно, в перешитих шевронах”, — повідомила вона у соцмережі.

Геращенко також додала, що: “Олександр Хуг наголошує , що моніторингова місія встановлює факти та звітує про них, а не робить висновки. Для нас важливо, щоб міжнародні спостерігачі працювали неупереджено і відповідально, вимагали допуску до всієї окупованої території, чітко фіксували колони, що заходять з території РФ. Ми вдячні за кожну чесну фіксацію в звітах російської новітньої радіолокаційної техніки, танків. Й очікуємо від спостерігачів коректності і точності — й в рапортах, й в формулюваннях”.

Як повідомляв УНН, Хуг прокоментував своє інтерв’ю для видання Foreign Policy.