Геращенко сообщила, что Хуг признал свою фразу неудачной

“Получила смс от Александра Хуга... Хорошо, ежели фраза о „военной форме, которую можно приобрести на базаре“ — это просто неудачная фраза, а не позиция. Для меня, как и для миллионов украинцев, очевидно, что на Донбассе — оккупационный российский режим, российское оружие, техника, кадровые военные. Это они допрашивали наших военных — заложников. Это они руководили Буком, сбившим МН17. Это они по команде Кремля ведут настоящую войну против Украины, но действительно, в перешитых шевронах”, — сообщила она в соцсети.

Геращенко также добавила, что: “Александр Хуг отмечает, что мониторинговая миссия устанавливает факты и отчитывается о них, а не делает выводы. Для нас важно, чтобы международные наблюдатели работали беспристрастно и ответственно, требовали допуска ко всей оккупированной территории, четко фиксировали колонны, которые заходят с территории РФ. Мы благодарны за каждую честную фиксацию в отчетах российской новейшей радиолокационной техники, танков. И ожидаем от наблюдателей корректности и точности — и в рапортах, и в формулировках”.

Как сообщал УНН, Хуг прокомментировал свое интервью для издания Foreign Policy.