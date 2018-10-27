Геращенко сообщила, что Хуг признал свою фразу неудачной

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 11164 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108692 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116766 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155231 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138310 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129086 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174015 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118151 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Геращенко сообщила, что Хуг признал свою фразу неудачной

Геращенко сообщила, что Хуг признал свою фразу неудачной

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Александр Хуг подчеркивает, что цитата из его интервью Foreign Policy была ошибочной, и к интервью уже внесены изменения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко.

“Получила смс от Александра Хуга... Хорошо, ежели фраза о „военной форме, которую можно приобрести на базаре“ — это просто неудачная фраза, а не позиция. Для меня, как и для миллионов украинцев, очевидно, что на Донбассе — оккупационный российский режим, российское оружие, техника, кадровые военные. Это они допрашивали наших военных — заложников. Это они руководили Буком, сбившим МН17. Это они по команде Кремля ведут настоящую войну против Украины, но действительно, в перешитых шевронах”, — сообщила она в соцсети.

Геращенко также добавила, что: “Александр Хуг отмечает, что мониторинговая миссия устанавливает факты и отчитывается о них, а не делает выводы. Для нас важно, чтобы международные наблюдатели работали беспристрастно и ответственно, требовали допуска ко всей оккупированной территории, четко фиксировали колонны, которые заходят с территории РФ. Мы благодарны за каждую честную фиксацию в отчетах российской новейшей радиолокационной техники, танков. И ожидаем от наблюдателей корректности и точности — и в рапортах, и в формулировках”.

Как сообщал УНН, Хуг прокомментировал свое интервью для издания Foreign Policy.

Украинские Национальные Новости

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