Хуг прокоментував своє інтерв’ю для видання Foreign Policy
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Опублікований у четвер текст інтерв’ю першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга для видання Foreign Policy ввів в оману і не відображав точку зору мовця. Про це заявив сам Хуг під час брифінгу в п’ятницю, передає УНН.
“Я вважаю, що важливо прояснити деякі заяви щодо мого інтерв’ю виданню Foreign Policy. Опублікований вчора текст ввів в оману та не відображає мою точку зору. Тим часом, вже була оприлюднена виправлена версія. Як вам відомо, ми не робимо висновків на основі встановлених нами фактів і ми не надаємо доказів”, — сказав Хуг.
Він додав, що встановлені місією факти натомість говорять самі за себе.
Нагадаємо, напередодні видання Foreign Policy опублікувало інтерв’ю з Хугом, в якому була заява про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі.
Пізніше Foreign Policy видалило з інтерв’ю заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга зазначені слова, оскільки вони не “відображали того, що малось на увазі”.