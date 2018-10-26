Хуг прокоментував своє інтерв’ю для видання Foreign Policy

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Опублікований у четвер текст інтерв’ю першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга для видання Foreign Policy ввів в оману і не відображав точку зору мовця. Про це заявив сам Хуг під час брифінгу в п’ятницю, передає УНН.