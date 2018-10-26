Хуг прокомментировал свое интервью для издания Foreign Policy
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Опубликованный в четверг текст интервью первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга для издания Foreign Policy ввел в заблуждение. Об этом заявил сам Хуг во время брифинга в пятницу, передает УНН.
"Я считаю, что важно прояснить некоторые заявления относительно моего интервью изданию Foreign Policy. Опубликованный вчера текст ввел в заблуждение и не отражает мою точку зрения. Между тем, уже была обнародована исправленная версия. Как вам известно, мы не делаем выводов на основе установленных нами фактов и мы не предоставляем доказательств", - сказал Хуг.
Он добавил, что установленные миссией факты при этом говорят сами за себя.
Напомним, накануне издание Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором было заявление о том, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе.
Позже Foreign Policy удалило из интервью заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга указанные слова, поскольку они не "отражали того, что имелось в виду".