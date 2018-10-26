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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 12431 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108868 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116938 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155405 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138340 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129107 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174085 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

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Хуг прокомментировал свое интервью для издания Foreign Policy

Хуг прокомментировал свое интервью для издания Foreign Policy

Киев  •  УНН

 • 13714 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Опубликованный в четверг текст интервью первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга для издания Foreign Policy ввел в заблуждение. Об этом заявил сам Хуг во время брифинга в пятницу, передает УНН.

"Я считаю, что важно прояснить некоторые заявления относительно моего интервью изданию Foreign Policy. Опубликованный вчера текст ввел в заблуждение и не отражает мою точку зрения. Между тем, уже была обнародована исправленная версия. Как вам известно, мы не делаем выводов на основе установленных нами фактов и мы не предоставляем доказательств", - сказал Хуг.

Он добавил, что установленные миссией факты при этом говорят сами за себя.

Напомним, накануне издание Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором было заявление о том, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе.

Позже Foreign Policy удалило из интервью заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга указанные слова, поскольку они не "отражали того, что имелось в виду".

Украинские Национальные Новости

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