Генштаб ЗСУ: знищено понад 95 тисяч окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 95 260 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 13.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 95 260 (+500) осіб,
• танків ‒ 2966 (+0) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2) од,
• артилерійських систем – 1931 (+2) од,
• РСЗВ – 404 (+7) од,
• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),
• крилаті ракети ‒ 592 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од,
• спеціальна техніка ‒ 170 (+1).
Нагадаємо
12 грудня ЗСУ відбили атаки російської армії в районі 16 населених пунктів на сході України.