Генштаб ВСУ: уничтожено более 95 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 95 260 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 13.12 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 95 260 (+500) человек,
• танков ‒ 2966 (+0) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2) ед,
• артиллерийских систем – 1931 (+2) ед,
• РСЗО – 404 (+7) ед,
• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+0) ед,
• вертолетов – 264 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
• крылатые ракеты – 592 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4549 (+5) ед,
• специальная техника – 170 (+1).
Напомним
12 декабря ВСУ отбили атаки российской армии в районе 16 населенных пунктов на востоке Украины.