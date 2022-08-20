Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 45 тисяч

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,



танків - 1907 (+8),



бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17),



артилерійських систем – 1018 (+2),



РСЗВ - 266 (+0),



засобів ППО - 141 (+0),



літаків – 234 (+0),



гелікоптерів – 197 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8),



крилатих ракет - 190 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3137 (+7),



спеціальної техніки - 97 (+3).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема.