Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 45 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,9 тис. осіб, 1907 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків - 1907 (+8),
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- бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17),
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- артилерійських систем – 1018 (+2),
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- РСЗВ - 266 (+0),
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- засобів ППО - 141 (+0),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 197 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8),
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- крилатих ракет - 190 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3137 (+7),
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- спеціальної техніки - 97 (+3).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема.