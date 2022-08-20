Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 45 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 44 900 (+200) человек ликвидировано,
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- танков – 1907 (+8),
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- боевых бронированных машин ‒ 4212 (+17),
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- артиллерийских систем – 1018 (+2),
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- РСЗО – 266 (+0),
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- средств ПВО - 141 (+0),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 197 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8),
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- крылатых ракет - 190 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7),
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- специальной техники – 97 (+3).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема.