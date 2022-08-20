Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 45 тысячам

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составляют:



личного состава - около 44 900 (+200) человек ликвидировано,



танков – 1907 (+8),



боевых бронированных машин ‒ 4212 (+17),



артиллерийских систем – 1018 (+2),



РСЗО – 266 (+0),



средств ПВО - 141 (+0),



самолетов – 234 (+0),



вертолетов – 197 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8),



крылатых ракет - 190 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7),



специальной техники – 97 (+3).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема.