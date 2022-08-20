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Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 45 тысячам

Киев • УНН

 • 112585 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 45 тысячам

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 44 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков – 1907 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 4212 (+17),
  • артиллерийских систем – 1018 (+2),
  • РСЗО – 266 (+0),
  • средств ПВО - 141 (+0),
  • самолетов – 234 (+0),
  • вертолетов – 197 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8),
  • крылатых ракет - 190 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7),
  • специальной техники – 97 (+3).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема.

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