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Генштаб: за три дні окупанти “евакуювали” близько 300 мешканців ТОТ Запорізької області до Бердянська

Генштаб: за три дні окупанти “евакуювали” близько 300 мешканців ТОТ Запорізької області до Бердянська

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. За останні три доби окупаційна влада тимчасово захопленої території Запорізької області “евакуювала” близько 300 людей до Бердянська. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі зазначають, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

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