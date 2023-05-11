Генштаб: за три дні окупанти “евакуювали” близько 300 мешканців ТОТ Запорізької області до Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. За останні три доби окупаційна влада тимчасово захопленої території Запорізької області “евакуювала” близько 300 людей до Бердянська. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі зазначають, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
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