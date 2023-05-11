Генштаб: за три дня оккупанты "эвакуировали" около 300 жителей ВОТ Запорожской области в Бердянск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За последние трое суток оккупационные власти временно захваченной территории Запорожской области “эвакуировали” около 300 человек в Бердянск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“В течение последних трех дней российская оккупационная администрация “эвакуировала” около 300 местных жителей, в том числе детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск”, - говорится в сообщении.
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В Генштабе отмечают, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях - отражено 39 вражеских атак. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.
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