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Генштаб: за три дня оккупанты "эвакуировали" около 300 жителей ВОТ Запорожской области в Бердянск

Киев • УНН

 • 613572 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. За последние трое суток оккупационные власти временно захваченной территории Запорожской области “эвакуировали” около 300 человек в Бердянск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“В течение последних трех дней российская оккупационная администрация “эвакуировала” около 300 местных жителей, в том числе детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск”, - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе отмечают, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях - отражено 39 вражеских атак. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

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