Генштаб: за три дня оккупанты "эвакуировали" около 300 жителей ВОТ Запорожской области в Бердянск

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“В течение последних трех дней российская оккупационная администрация “эвакуировала” около 300 местных жителей, в том числе детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск”, - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях - отражено 39 вражеских атак. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

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