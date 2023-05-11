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Авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 624045 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БпЛА різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Протягом минулої доби ворог завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, на Донеччині. Також окупанти завдали 45 авіаційних ударів та здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області.

Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зазначають у Генштабі. 

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